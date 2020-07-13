Абакан, , 07:32 — REGNUM В ближайшие дни в Хакасии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Хакасии в течение суток 14 июля и ночью 15 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

Ветер усилится до 15−20 м/с. Ночью 14 июля местами ожидается шквалистый ветер скоростью до 25 м/с.

Жителей республики просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Санкт-Петербурге сильный ветер с порывами до 18 м/с повалил 50 деревьев, два человека пострадали.

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