Кемерово, , 07:24 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольшее число носителей выявлено в Междуреченске, Юрге и Кемерово.

Таким образом, всего в регионе выявлено 2493 случая заражения. Из них вылечились от COVID-19 1173 человека, в том числе 45 — за последние сутки. 1320 пациентов остаются под наблюдением врачей.

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7605 человек», — отметили в штабе.

Добавим, что 11 июля зарегистрирован 14-й по счёту летальный исход среди пациентов. Скончалась жительница Анжеро-Судженска 1934 года рождения, у которой на фоне заражения коронавирусом развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и лёгких.

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