Берлин, , 07:21 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в ФРГ достигло 198 963. Также за 12 июля от осложнений COVID-19 скончался один пациент. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 9064 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее пострадавшими от заболевания в Германии стали федеральные земли Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. На них приходится более половины всех случаев заражения коронавирусом нового типа, выявленных на территории ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии за прошедшие сутки выявили 248 случаев COVID-19