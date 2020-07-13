Чита, , 07:20 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, в разгар туристического сезона решено отменить обязательный 14-дневный режим самоизоляции для прибывших из других стран. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает оперативный штаб региона.

«Как и ранее, гражданам, проживающим на территории Забайкальского края или прибывшим в регион из иностранных государств и субъектов РФ, при появлении первых признаков респираторной инфекции необходимо оставаться по месту пребывания и незамедлительно в телефонном режиме обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее, согласно постановлению забайкальского губернатора Александра Осипова, было принято решение об открытии для посетителей баз отдыха, имеющих большие корпуса.