Гонконг, Китай, , 07:17 — REGNUM Власти Китая поделились свежей информацией о заболеваемости COVID-19 за пределами «материка», сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1469 случаев COVID-19, из которых семь оказались смертельными. Выздоровели 1214 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев, выздоровели 45 человек. На Тайване выявлен 451 заболевший, выздоровели 438 человек. Из госпиталей было выписано семь человек.

На материковой части Китая всего выявлено 83 602 случаев, среди которых 4634 оказались смертельными. Всего 78 634 человека было выписано из больниц по выздоровлению.