Шанхай, Китай, , 07:05 — REGNUM В городе центрального подчинения Шанхае в Китае выявлен один новых «импортный» случай COVID-19 и ни одного локального, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

«Импортным» пациентом оказался прибывший из Мексики 10 июля гражданин Китая. Пассажир находился на карантине, когда вдруг у него начали развиваться симптомы. Позднее ему был поставлен диагноз COVID-19.

Все 59 человек, находившихся в тесном контакте с ним, были взяты под медицинское наблюдение. Общее число «импортных» пациентов в Шанхае достигло 383, а число локальных — 342 за все время эпидемии.