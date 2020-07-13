Ухань, Китай, , 07:00 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в провинции Хубэй в центральной части Китая за прошедшие сутки, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в регионе имеется четыре бессимптомных случая заражения коронавирусом, которые находятся под наблюдением медиков.

Всего в регионе было выявлено 68 135 случаев COVID-19, из которых 63 623 человека были вылечены и выписаны из госпиталей, еще 4512 человек скончались.

Напомним, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. До сих пор регион остается самым пострадавших от опасной инфекции.