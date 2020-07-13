Токио, , 06:50 — REGNUM В японской столице Токио выявили за прошедшие сутки 206 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в столице Японии уже четвертый день подряд выявляется более 200 зараженных ежесуточно. При этом местные власти затрудняются ответить, какими путями заразились примерно половина из них.

Всего с начала пандемии в Токио подтверждено 7927 случаев инфицирования SARS-CoV-2. По всей Японии число зараженных достигло 22 600, включая заболевших на борту пассажирского лайнера Diamond Princess.

В настоящее время в медицинских учреждениях Токио находятся 580 пациентов с COVID-19. Из них пятеро — в тяжелом состоянии.

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