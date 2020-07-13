Благовещенск, , 06:49 — REGNUM В Амурской области больница и администрация Константиновского района накопили долгов по государственным контрактам на сумму более 14 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, больница района не рассчиталась с 20 поставщиками лекарственных препаратов и медицинских изделий. Администрация не расплатилась с ресурсоснабжающими организациями. Общий долг составил около 14 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры долги перед поставщиками по госконтрактам полностью погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире суд вынес приговор 52-летнему индивидуальному предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве при поставке в учреждения здравоохранения и социального обслуживания сливочного масла по госконтрактам.