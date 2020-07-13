Хабаровск, , 06:42 — REGNUM За минувшие сутки Хабаровский края выдал антирекорд — пять смертей пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новых случаев заражения подтверждено 94. Основной прирост дают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. У 65% диагностирована пневмония.

На полдень 13 июля в крае выявлено 5311 носителей коронавируса, 2649 человек выздоровели, 42 скончались.

Показатель заболеваемости составляет 399,8 случаев на 100 тыс. населения. Это самый большой показатель в регионах Дальнего Востока.

На лечении остаются 2620 человек, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ. У половины пациентов заболевание протекает в лёгкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 8,3 тыс. контактных жителей края.

Ограничительные меры в крае продлили до 27 июля, но по распоряжению Роспотребнадзора они могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация не улучшится.

как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. За весь период наблюдений в регионе зарегистрировали 2757 носителей коронавируса.