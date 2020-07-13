Петропавловск-Камчатский, 13 июля 2020, 06:37 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.
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За весь период наблюдений в регионе зарегистрировали 2757 носителей коронавируса.
За минувшие сутки на Камчатке полностью излечились 39 пациентов, за весь период пандемии — 1331. Продолжают проходить лечение в стационарах 364 человека, 346 — больны пневмонией, из них коронавирус подтвердился у 185 пациентов.
В крае провели 83 719 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.