Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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За весь период наблюдений в регионе зарегистрировали 2757 носителей коронавируса.

За минувшие сутки на Камчатке полностью излечились 39 пациентов, за весь период пандемии — 1331. Продолжают проходить лечение в стационарах 364 человека, 346 — больны пневмонией, из них коронавирус подтвердился у 185 пациентов.

В крае провели 83 719 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.