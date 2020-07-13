Ульяновск, , 06:36 — REGNUM В Ульяновске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» учредят почётный знак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор по итогам заседания организационного комитета «Победа».

В регионе подписан указ о плане мероприятий, приуроченных к присвоению Ульяновску почетного статуса «Город трудовой доблести». В него включены события по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также уроки исторической памяти, которые будут организованы по нескольким направлениям, включая промышленное производство и медицину. В настоящее время разрабатывается концепция создания музея «Город трудовой доблести» и одноимённой аллеи.

Кроме того, поступило предложение учредить знак в честь присвоения Ульяновску почетного звания. По итогам заседания дано поручение о проработке соответствующих предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск вошёл в двадцатку городов страны, включая восемь столиц регионов Поволжья, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». За присвоение почётного статуса собрано 200 тыс. подписей.

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