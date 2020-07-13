Улан-Удэ, , 06:24 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 35 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии, таким образом, подтверждено 3449 случаев заражения.

«Из 35 новых случаев COVID-19: 1 чел. — прибывший из др. региона РФ, 18 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему моменту 2560 человек выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 17 за последние сутки. В стационарах остаётся 421 пациент, из них 17 тяжёлых больных находятся в реанимации. 7 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Добавим, что за минувшие сутки также зафиксированы два летальных случая. Как сообщало ИА REGNUM, скончались две пациентки 78 и 86 лет, помимо COVID-19 страдавшие другими хроническими заболеваниями.

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