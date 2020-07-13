Сеул, , 06:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 13 479. Число скончавшихся от осложнений COVID-19 осталось прежним — 289 человек.

Отмечается, что среди новых случаев всего 19 связаны с заражением внутри страны, остальные 43 — завозные. Специалисты зафиксировали очередной резкий скачок по числу заболевших, выявленных за одни сутки. Сутками ранее было выявлено 44 случая заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея.

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