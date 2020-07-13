Ульяновск, , 06:06 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавируса может возрасти до 7162. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора.

По данным на вечер 12 июля, в регионе подтверждено за сутки ещё 111 случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 7162.

По информации оперативного штаба России (на 10:35 мск), в области с начала пандемии выздоровели 4254 пациента, в том числе за последние сутки — двое. Зарегистрирован ещё один летальный исход, всего умерли 53 пациента с COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что всего в Ульяновской области проведено 138 227 лабораторных исследований, обследованы 129 637 человек. Под медицинским наблюдением остаются 3698 человек.