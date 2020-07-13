Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM В уголовном деле о гибели тургруппы Игоря Дятлова имеются нарушения. Это в разговоре с журналистами признал зам. главы управления Генпрокуратуры в Уральском ФО Андрей Курьяков.

«В уголовном деле есть нарушения. В частности, нет некоторых экспертиз», — сказал прокурор, цитирует его Накануне.Ru.

При этом он отметил, что это не повлияло на выводы следствия. Иначе бы сейчас это дело расследовали на другом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, девять туристов погибли в феврале 1959 года. Причина произошедшего до сих пор не установлена. По версии прокуратуры, смерть людей спровоцировала лавина. Однако ряд исследователей ставят этот вариант под сомнение.

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