Манила, , 05:52 — REGNUM На Филиппинах за прошедшие сутки выявили 2124 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба филиппинского департамента здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 56 259. Также за 12 июля на территории Филиппин скончались 162 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв болезней, вызванных COVID-19, в стране с начала пандемии достигло 1534.

Ведомство также отмечает, что 12 июля были выписаны из больниц 2009 выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью справились 16 046 человек.