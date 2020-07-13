Владивосток, 13 июля 2020, 05:43 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели десять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 13 июля в регионе зарегистрировано 5118 носителей коронавируса, излечились 3687 пациентов, умерли 59.
Отмечается тенденция по увеличению пациентов с тяжёлой формой заболевания — 56 человек.
«Мы приближаемся ко второму этапу снятия ограничений, но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Если сами приморцы, предприятия торговли, общественного транспорта прекратят соблюдать масочный режим, придётся вновь вводить ограничения», — сказал губернатор Олег Кожемяко.
Глава Приморья потребовал увеличить число полицейских в административных комиссиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Приморья может быть выявлен очередной депутат, заражённый коронавирусом. Артём Самсонов подозревает у себя и своей супруги инфицирование коронавирусом. Тесты у них не берут.