Владивосток, , 05:43 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели десять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 13 июля в регионе зарегистрировано 5118 носителей коронавируса, излечились 3687 пациентов, умерли 59.

Отмечается тенденция по увеличению пациентов с тяжёлой формой заболевания — 56 человек.

«Мы приближаемся ко второму этапу снятия ограничений, но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Если сами приморцы, предприятия торговли, общественного транспорта прекратят соблюдать масочный режим, придётся вновь вводить ограничения», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Глава Приморья потребовал увеличить число полицейских в административных комиссиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Приморья может быть выявлен очередной депутат, заражённый коронавирусом. Артём Самсонов подозревает у себя и своей супруги инфицирование коронавирусом. Тесты у них не берут.