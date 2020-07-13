Нью-Йорк, США, , 05:34 — REGNUM Граждане России, изъявившие желание вернуться на Родину, вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

Согласно расписанию, рейс SU103 уже вылетел из США должен прибыть в Москву к 12:05 по московскому времени. Самолет приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево». Уже оттуда российских граждан пересадят на два других рейса — в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Минкомсвязи РФ опубликовало новое расписание вывозных авиарейсов в Россию. Согласно новым данным, можно узнать расписание вылетов до 19 июля.

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