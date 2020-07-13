Куньмин, Китай, , 05:22 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая наращивает усилия по профилактике набегов саранчи, которые были зафиксированы в некоторых районах провинции с 28 июня, сообщает агентство Синьхуа.

В провинциальном бюро лесничества и лугов сообщается, что рои саранчи были зафиксированы в площади 7840 га в городе Пуэр. После принятия необходимых мер, зона поражения сократилась на почти 3613 га.

Вредители были также найдены в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе провинции, где масштаб бедствия еще только предстоит установить. Эксперты были направлены на место для проведения профилактических работ. В частности — распыления пестицидов.