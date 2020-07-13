Наньчан, Китай, , 05:18 — REGNUM Провинция Цзянси на востоке Китая повысила уровень реагирования по наводнениям со второго до первого, высшего по серьезности, сообщает агентство Синьхуа.

Местные власти сообщили, что на 2242 км из 2545 км береговых линий рек и озер в регионе превышен опасный уровень воды. С 6 июля более 5 млн человек пострадали, свыше 443 тыс. га зерновых было повреждено.

Провинция эвакуировала 405 тыс. человек из зон высокого риска схода оползней, еще 154 тыс. человек нуждаются в помощи. Более 41,7 тыс. человек борются с наводнениями в регионе. На местах задействовано 537 единиц техники.