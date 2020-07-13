Пекин, , 05:12 — REGNUM Китай выдели всего 309 млн юаней (около $44,2 млн) на устранение последствий наводнений в стране, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Средства, выделенные комиссией, планируется направить в те районы страны, что наиболее сильно пострадали от наводнений, включая Аньхой, Цзянси, Хубэй и Чунцин, на ремонт и строительство местной инфраструктуры.

Власти Китая повысили уровень реагирования по наводнениям в целом ряде регионов с четвертого до третьего в качестве реакции на последствия непрекращающихся ливней, которые обрушились на страну в начале июня.