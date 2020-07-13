Пекин, , 05:09 — REGNUM Недавнее исследование, проведенное изданием China Youth Daily, выявило, что 40,5% опрошенных переживают из-за того, что становятся старше. Большинство из них имеет возраст от 30 до 34 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Исследование коснулось 2005 респондентов, из которых более 50% сообщили, что думают о зарабатывании денег и продвижении по карьерной лестнице, когда становятся старше. Исследование также показало, что 35,8% опрошенных хотят купить дом, еще 35,4% хотят жениться, а 32,4% — вести здоровый образ жизни.

Также некоторые из опрошенных считают, что не о чем переживать, если они не тратят свою жизнь впустую, 66,5% респондентов думают, что люди должны достигать конкретных целей к достижению какого-то определенного возраста.

Во избежание чрезмерных душевных волнений, 66,2% опрошенных предпочитают постоянно приспосабливаться, еще 62,5% прилагают усилия по самосовершенствованию путём чтения и обучения. Среди опрошенных 30,2% были рождены в 90-е годы, а еще 52% — в 80-е.