Пекин, , 04:52 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового подтвержденного локального случая COVID-19, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Это говорит о том, что в городе уже семь дней подряд не выявлено новых случаев заболевания. Кроме того, ни одного бессимптомного случая или случая подозрения на инфекцию в городе выявлено не было. Всего 14 пациентов были выписаны из госпиталей по выздоровлению, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения.

В период с 11 июня по 12 июля в китайской столице было подтверждено 335 локальных случаев COVID-19, из которых 226 человек продолжают получать медицинскую помощь, еще 109 были выписаны из больниц по выздоровлению.