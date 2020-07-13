Буэнос-Айрес, , 04:35 — REGNUM В Аргентине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает Reuters.

Только за прошедшие сутки в стране выявили 2657 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом число случаев COVID-19 в Аргентине выросло до 100 166. Также выросло и число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, до 1845.

При этом министерство здравоохранения Аргентины отмечает, что режим карантина в стране будет сохраняться, пока растет число инфицированных.

«Все что нам сейчас необходимо — это снизить передачу вируса и выиграть больше времени для того, чтобы медицинские учреждения были готовы», — заявила глава ведомства.

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