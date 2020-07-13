Владивосток, , 04:38 — REGNUM В Законодательном собрании Приморья может быть выявлен очередной депутат, заражённый коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На этот раз заражение SARS-CoV-2 обнаружили у первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артёма Самсонова, о чём он сам рассказал на своей странице в FB.

«Я начал кашлять, в понедельник почувствовал себя плохо, во вторник вызванный врач прописал курс азитромицина. В среду я записался на КТ. В субботу курс антибиотика закончился температура осталась. КТ показал поражение 15% лёгких, в заключении указаны признаки пневмонии и высокая вероятность COVID-19. Рекомендуют опять вызвать врача на дом.

Лежим с женой, болеем. Тест на COVID нам не делали, потому что после дня голосования его велено делать только сильно больным 65-летним», — написал Артём Самсонов.

Депутат добавил, что предписания находиться дома, супругам не давали.

Он намерен отправить официальный запрос в департамент здравоохранения Приморья, с просьбой объяснить позицию в части прекращения тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 13 июля зарегистрировано более 5 тыс. случаев коронавируса.

Официально известно, что председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик вылечился от заражения коронавирусом и выписался из госпиталя.