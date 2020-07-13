Пекин, , 04:30 — REGNUM Восемь новых «импортных» случаев COVID-19 выявлено в Китае за прошедшие сутки, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, количество «импортных» случаев в Китае достигло 1979 за все время эпидемии. Из восьми новых случаев, четыре было выявлено во Внутренней Монголии, два — в провинции Гуандун, по одному — в Шанхае и провинции Шаньдун.

Из общего числа «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев, 1893 человека были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению, еще 86 остаются госпитализированными. Из них один — в тяжелом состоянии. Смертей нет.