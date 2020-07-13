Магадан, Магаданская область, , 04:21 — REGNUM Выпускники Магаданской области, как и во всей стране, 13 июля сдают физику и историю, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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На экзамен по физике ждут 149 колымских выпускников, историю захотели сдавать 186 человек.

Русский язык сдавали более 770 учеников.

Для сдачи ЕГЭ 13 июля подготовлено 18 пунктов проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты ЕГЭ не могут являться показателем того, насколько качественно было организовано дистанционное образование в период самоизоляции, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и наукеОлег Смолин(КПРФ).