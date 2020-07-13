Ташкент, , 03:40 — REGNUM В Узбекистане вновь введены ограничения на авиа‑ и железнодорожные перевозки в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщил пресс-секретарь узбекистанского минтранса Навруг Аширматов на брифинге.

По его словам, авиаперелеты с 13 июля будут разрешены только для репатриации соотечественников. А железнодорожные и автобусные междугородние перевозки внутри страны будут использоваться для перевозок граждан Узбекистана из приграничных районов в зоны обсервации.

Отмечается, что стоимость билетов за отмененные поезда будут возмещены пассажирам. Авиабилеты можно будет перебронировать в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане приостановили движение всех автотранспортных средств на 18−19 и 25−26 июля. Эта мера была введена из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа.

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