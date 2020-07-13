Благовещенск, , 02:37 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период наблюдений — 2097, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Наибольший прирост за сутки по числу выявленных носителей коронавируса зафиксирован в Благовещенске — +15, на втором месте город Свободный — +10, на третьем — Тында — +3.

У 49,8% инфицированных заболевание проходит в форме пневмонии, у 38,1% — ОРВИ. 12,1% носителей коронавируса переносят болезнь бессимптомно.

В Приамурье провели более 131 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области у двадцати беременных женщин с COVID-19 родились здоровые младенцы. Для матерей с диагнозом «коронавирусная инфекция» было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры.