Кейптаун, , 01:54 — REGNUM Власти Южно-Африканской республики не исключают повторного введения комендантского часа и запрета на продажу алкоголя из-за растущего числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения по телевидению.

По его словам, эти меры позволят снизить количество занятых койко-мест в больницах страны. В частности, запрет на продажу алкоголя должен снизить количество госпитализаций, вызванных злоупотреблением спиртным и другими инцидентами.

«Это борьба за спасение каждой жизни, поэтому нам необходимо экономить каждую койку… Коронавирусная буря более разрушительная и жесткая, чем все, с чем мы сталкивались», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля у главы провинции Гаутенг в ЮАР выявили коронавирус нового типа. Теперь он будет работать удаленно на карантине в течение двух недель.

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