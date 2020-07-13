Бразилиа, , 01:22 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончался 631 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает бразильский минздрав.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 72 100 человек. Также за 12 июля в Бразилии выявили 24 831 случай заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в стране подтвердили 1 864 681 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля на наличие коронавируса нового типа проверились супруга и дети президента Бразилии Жаира Болсонару. Их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Однако у самого бразильского лидера был выявлен коронавирус, он сейчас находится на карантине.

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