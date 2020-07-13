Рованиеми, Финляндия, , 00:45 — REGNUM Детский сад в городе Рованиеми на севере Финляндии закрыли из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей.

Сообщается, что первый случай заражения коронавирусом нового типа в детском учреждении был выявлен у сотрудника 8 июля. Позднее, 11 июля, наличие SARS-CoV-2 подтвердили у одного из воспитанников.

В связи с этим 70 детей и работников детсада проверили на наличие инфекции. Само учреждение будет закрыто с 13 июля на две недели на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля финские власти продлили на два месяца запрет на пересечение границы с Россией из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Предварительно граница будет закрыта до 11 августа 2020 года.

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