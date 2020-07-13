Маскат, , 00:19 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 1318 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории султаната достигло 56 015. Также за 12 июля в Омане скончались девять человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 257 человек.

Кроме того, уже выздоровели 36 098 пациентов, их выписали из медучреждений страны.

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