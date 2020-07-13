Адлер, Краснодарский край, , 00:01 — REGNUM Нет сомнений ни в подвигах русских солдат, ни в мужестве кавказских народов. Так прокомментировал снятие памятного знака, посвященного гарнизону форта Святого Духа 1837 года — укреплению российской Черноморской береговой линии, в Адлере депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин.

Затулин пояснил ситуацию с демонтажем памятного знака. По его данным, адлерские депутаты, инициировавшие установку мемориала, «торопились осуществить свой замысел, который, конечно, носил вполне объяснимый и сугубо патриотический, краеведческий характер» и проигнорировали возражение Топонимической комиссии, выступившей против установки памятника там, где форта никогда не было. После его решено было демонтировать.

Депутат отметил возмущение как противников такой установки, так и недовольных снятием и призвал все стороны к спокойствию:

«Нет сомнений ни в подвигах русских солдат, ни в мужестве кавказских народов. Нет сомнений в том, что память военных поселений — Святого Духа, Александрии, Даховского, Навагинского и др., — положивших начало городу Сочи, может и должна быть увековечена, как и память убыхских и шапсугских аулов, закрепившаяся в Сочинской топонимике. Нет ни повода, ни основания проводить аналогии между Россией и США, черкесами и американскими неграми. Лично меня такие сравнения оскорбляют».

Константин Затулин заверил, что памятник форту Святого Духа будет установлен, но уже в надлежащем месте:

«Со всем уважением к нашим историческим предкам — русским и черкесам. Именно это и было целью Администрации нашего города, которая не вправе игнорировать попытки столкнуть и разделить его население».