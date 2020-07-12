Ла-Пас, , 23:59 — REGNUM У министра экономики и государственных финансов Боливии Оскара Ортиса была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом он сам сообщил 12 июля в видеообращении, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

«Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие коронавируса», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июля в Боливии выявили коронавирусную инфекцию у председателя Центробанка (ЦБ) Гильермо Ортиса.

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