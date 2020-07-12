Париж, , 23:56 — REGNUM Виртуальные бойцы появятся в игре Ghost Recon Breakpoint уже на следующей неделе, 15 июля 2020 года. Компания Ubisoft 12 июля показала в рамках онлайн-мероприятия Ubisoft Forward трейлер, демонстрирующий изменения в игре.

Теперь одиночные геймеры смогут добавить в свою команду виртуальных бойцов Fury, Fixit и Vasily. Разработчики отметили, что их характеристики будут полностью настраиваемыми, таким образом, игроки получат большую свободу действий при формировании команды.

Создатели Ghost Recon Breakpoint также сообщили, что члены отряда, управляемые искуственным интеллектом, при выполнении миссий будут вести себя так же, как и геймер, повторяя его стиль игры. При этом они смогут перегруппировываться, менять местоположение, оставаться на месте, прекращать стрельбу или наоборот вести массированный огонь.

Ожидается, что патч 2.1.0 также исправит в Ghost Recon Breakpoint ряд ошибок. Релиз игры состоялся 26 июля 2019 год на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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