Париж, , 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.

Компания сообщила, что игра выйдет 17 ноября 2020 года, таким образом подтвердив информацию, попавшую в сеть благодаря утечке с итальянской страницы проекта в Instagram. Разработчики также выложили в сеть ролик длительностью около шести минут, в котором показан как игровой процесс, так и кинематографические сцены.

Ранее Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Valhalla не выйдет в сервисе Steam сразу после релиза. Игра будет доступна только в магазинах Uplay и Epic Games Store.

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