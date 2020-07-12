Лондон, , 23:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 скончался 21 пациент. Об этом 12 июля сообщается на сайте британского правительства.

По последним данным, в результате этого общее число летальных исходов в стране стало составлять 44 819.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в Британии было выявлено 650 новых случаев заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 289 603.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки выявили 287 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 пациентов.

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