Загреб, , 21:27 — REGNUM Студия Croteam выложила в сеть новый геймлейный трейлер будущей игры Serious Sam 4. Ролик был опубликован 12 июля на YouTube-канале проекта.

Примечательным является то, что в этом видео разработчики показали космический корабль Сэма Surveyor, на котором он выступает в качестве капитана. В начале ролика главный герой рассказывает свою историю, после чего зрителям дают возможность увидеть игровой процесс, стилистика которого хорошо знакома поклонникам франшизы.

Создатели Serious Sam 4 пока не назвали точную дату релиза игры, при том, что, как ожидается, она должна выйти в августе 2020 года. В мае 2020 года разработчики заявили, что на некоторых её уровнях геймеры столкнуться с сотнями тысяч врагов.

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