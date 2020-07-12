Пекин, , 21:13 — REGNUM Ролевая игра Gujian 3 от китайских разработчиков из студии Aurogon разошлась в мире тиражом более 1,3 млн копий. Об этом 12 июля сообщил на своей странице в Twitter аналитик Даниэль Ахмад.

Сейчас игра присутствует в библиотеке сервиса Steam, в ней есть английские субтитры. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня Gujian 3 собрала значительное количество положительных отзывов от англоязычных пользователей магазина.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1282045954443616256

Действие Gujian 3 разворачивается в фэнтезийном мире, похожим на древний Китай. Журнал PC Gamer отметил, что это была первая китайская игра, в которой все герои были озвучены актёрами.

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