Токио, , 21:02 — REGNUM Из библиотеки магазина игр для портативной консоли Nintendo Switch удалили ролевую игру независимых разработчиков Final Sword. Об этом 12 июля сообщил портал Game Rant.

Nintendo удалила её из каталога сервиса после того, как обнаружила, что одна из музыкальных композиций Final Sword очень похожа на Zelda's Lullaby из игры Legend of Zelda, которую написал композитор Коджи Кондо. Первым сходство заметил один из японских пользователей Twitter, его видео с момента публикации набрало более 420 тыс. просмотров.

https://twitter.com/mossarilyOBJECT/status/1279236955134291968

Стоит отметить, что эта игра компании HUP Games изначально была выпущена для мобильных платформ. Геймеры до сих пор могут найти её в магазине Google Play Store.

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