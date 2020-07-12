Белград, , 20:55 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявили 287 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 пациентов. Об этом 12 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 18 360.

Отмечается, что число летальных исходов с начала пандемии в Сербии составляет 393.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире за сутки 11 июля выявлено более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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