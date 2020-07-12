Париж, , 20:29 — REGNUM Студия WolfEye, созданная бывшим менеджером студии Arkane Рафаэлем Калантонио, выпустила геймплейный трейлер (ролик с демонстрацией игрового процесса) игры Weird West. Видео было выложено 12 июля на YouTube-канале компании Devolver Digital.

Weird West представляет собой экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) в необычном сеттинге. Согласно описанию, предоставленному разработчиками, её действие происходит в мире, в котором «оружейники и юристы» сосуществуют с фантастическими созданиями.

Геймерам предложат управлять необычными персонажами, каждое действие которых будет формировать легенду игры, разработчики отметили, что в мире, где всё имеет значение, история прохождения каждый раз будет уникальной.

Рафаэль Калантонио работал в студии Arkane над проектами таких известных игр, как Prey, Dishonored, Arx Fatalis и другими. Он основал компанию WolfEye Studios примерно через два года после того, как покинул Arkane.

Тогда он отметил, что хочет заняться созданием инди-игр, поскольку рынок ААА-игр (игр топ-уровня) сейчас избегает рисков из-за чего оригинальные идеи реализовывать становится всё сложнее.

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