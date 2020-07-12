Анкара, , 20:22 — REGNUM Общее число выявленных в Турции подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки возросло на более чем одну тысячу и превысило 212 тыс. Об этом 12 июля на странице в соцсети Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 1012 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 212 993.

Глава минздрава Турции также сообщил, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончались 19 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов теперь составляет 5363.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране свыше 194 тыс. человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в пресс-службе израильского минздрава сообщили, что в Израиле за прошедшие сутки выявили 1206 новых случаев заражения коронавирусом.

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