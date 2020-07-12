Женева, Швейцария, , 20:09 — REGNUM В мире за сутки 11 июля выявлено более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, всего в мире выявлено более 12,5 млн носителей коронавируса. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии умерло 561 тыс. человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу выявленных случаев коронавируса находятся США (3,27 млн). Далее идут Бразилия (1,83 млн), Индия (849 тыс.), Россия (726 тыс.) и Перу (322 тыс.).

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