Иерусалим, , 20:06 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 1206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 июля пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом на территории страны подтверждено 38 670 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за последние 24 часа в стране скончались восемь пациентов, общее число умерших COVID-19 составило 362.

Всего с начала пандемии в Израиле выздоровели 19 008 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Сейчас в стране зафиксировано 19 300 активных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в Национальной организации общественного здравоохранения Греции сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в стране на 31.