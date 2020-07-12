Афины , , 19:04 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 31. Об этом сообщили 12 июля в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3803.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 193.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в пресс-службе молдавского минздрава сообщили, что за минувшие сутки в Молдавии выявили 174 новых случая заражения коронавирусом.

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