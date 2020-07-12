Кишинёв, , 18:17 — REGNUM 174 новых случая заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе молдавского минздрава.

По данным министерства, общее количество выявленных инфицированных коронавирусом в стране достигло 19 382, а число летальных исходов — 642.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 12 667.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 520 и достигло 24 041.

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