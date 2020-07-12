Нью-Дели, , 18:08 — REGNUM В Индии выявили коронавирус у актрисы Айшварии Рай и ее дочери. Об этом 12 июля на странице в соцсети Twitter сообщил индийский актёр Абхишек Баччан, который является мужем актрисы.

«Айшвария и Арадхья также сдали положительные тесты на коронавирус, — написал он. — … Остальные члены семьи, включая мою мать, сдали отрицательные тесты».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля индийский актер Абхишек Баччан и его сын были госпитализированы в местную больницу после того, как сдали положительные тесты на коронавирус.

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